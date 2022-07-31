حسام حبيب يرد ببلاغ للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 12:28 مساءً - مازالت الحرب بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب مستمرة حيث انتقلت الأحداث من ساحات السوشيال ميديا والإعلام إلى أروقة المحاكم والنائب العام.

وبعد أن تقدمت شيرين عبد الوهاب بعدة بلاغات للنائب العام ضد حسام حبيب ووالده، قرر طليقها أن يرد أيضا ببلاغ للنائب العام من خلال محاميه الخاص جميل سعيد.

ويتهم حسام حبيب، طليقته شيرين عبد الوهاب بالسب والقذف والتشهير به وتحديدا فى المداخلة الهاتفية التى قامت بها مع الإعلامية لميس الحديدى منذ أيام قليلة والبلاغ يحمل رقم 33057.