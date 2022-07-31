صناع مسلسل ”المداح” يقرر تقديم جزء ثالث في رمضان 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 11:22 صباحاً - قرر صناع مسلسل "المداح" للنجم حمادة هلال، تقديم جزء ثالث من العمل وعرضه في شهر رمضان 2023، وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثانى والذى عرضا في رمضان 2021، و2022، حيث بدأ القائمون على العمل في وضع الخطوط العريضة على القصة والأحداث المقرر تقديمها في الجزء الثالث وذلك قبل البدء في التحضيرات الفعلية وابرام التعاقدات مع الأبطال.

مسلسل "المداح" عرض حزئه الثانى فى شهر رمضان الماضى بعنوان "المداح - أسطورة الوادى" وقام ببطولته حمادة هلال، هبة مجدى، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحى خليل، عفاف رشاد، أحمد فؤاد سليم، هيدى رفعت، هلا السعيد، بسمة ماهر، عبير فاروق، محمود متولى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع فى حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه فى بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

واستكملت أحداث الجزء الثانى حول سلسلة من الأحلام الغريبة تراود صابر المداح، حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر على أعتاب حرب جديدة سيخوضها مع الجن.