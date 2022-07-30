آمال ماهر تفاجىء جمهورها بأغنية ذرة رجولة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 09:28 صباحاً - فاجأت الفنانة آمال ماهر، جمهورها في حفل ليلة أمس الجمعة 29 يوليو، بأغنية ذرة رجولة، من ألبومها الجديد المرتقب طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتقول كلمات أغنية ذرة رجولة، كما غنتها آمال ماهر أمس:

الوقت مدرسة للناس المخلصة

ولكل قلب واحدة كويسة

ساذجة في حبها وطيبة قلبها أنت خذلتها ..

ذرة رجولة أو مسؤولية أو إنسانية .. حاجات قاموسك ما يعرفهاش

والصوت اللي اتنبح وقلبي اللي اتفضح .. واللي ياما سرح .. دي أحلام هابلة وما تسواش

فاجأت الفنانة آمال ماهر جمهورها بحفل العلمين وقامت بغناء أحدث أغانيها والتي تحمل أسم "ذرة رجولة " وهي أول أغاني ألبومها الجديد.

وداعبت آمال جمهورها الذي أبدى علامة استفهام على أسم الأغنية قائلة: "متفهمونيش غلط".