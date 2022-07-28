الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 31

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 02:23 مساءً - مسابقة رتيبة الحفني في الغناء للشباب والأطفال وذوى القدرات الخاصة والتميز للهواه في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل .

تقول الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر إن مسابقة التميز للهواه في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الاعمار من الموهوبين وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال ( تقاسيم ) لا تزيد مدته عن 3 دقائق الى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره ويمكن ان يصاحب العازف الة ايقاعية وتم رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين .

أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة اشترطت ان يكون عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عام ويقوم المتسابق باداء اغنية من احدى القوالب الغنائية التراثية ( طقطوقة - موشح - قصيدة - دور ) الى جانب اداء اغنية من اختيار المتسابق وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بجمالى 90 ألف جنيه ، اما مسابقة الغناء العربى للاطفال وذوي القدرات الخاصة ضمت شروطها ان يكون المتقدم من سن 6 حتى 14 ويقوم المتسابق باداء اغنية من احدى القوالب الغنائية التراثية واداء اغنية من اختيار المتسابق وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بها بقيمة اجمالية 60 ألف جنيه ويمكن لادارة المهرجان توفير عازف عود مصاحب بناء على طلب المتسابق .

واتاحت دار الاوبرا المصرية الفرصة للمصريين والاجانب للمشاركة على ان يكون 15 أكتوبر المقبل اخر موعد لتقديم الطلبات كما خصصت الموقع الكتروني www.cairoopera.org للتسجيل بها وبريد إلكتروني أخر للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات هو [email protected] .