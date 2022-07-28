بالفيديو.. أول بروفة لـ أمال ماهر قبل حفلها بالعلمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 11:26 صباحاً - قامت الفنانة أمال ماهر، مساء اليوم الإربعاء، بأجراء اول بروفات حفلها المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بالعلمين الجديدة.

ومن المقرر أن تغني أمال ماهر، باقة من ألمع وأشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، ويعتبر هذا الحفل هو عودتها للساحة الفنية بعد غياب لسنوات.

وظهرت آمال ماهر، الأيام الماضية في فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت فيه: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".

وأضافت: ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير.