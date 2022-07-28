رئيس الوزراء الأردني يوقد شعلة مهرجان جرش في دورته الـ36

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 10:29 صباحاً - قام رئيس الوزراء الاردني، مندوبا عن الملك، بأوقد شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022 في احتفالية موسيقية، مساء الأربعاء، معلنا انطلاق فعاليات المهرجان الفنية والثقافية والمسرحية والأدبية التي تتواصل على مدى عشرة أيام بمشاركة أردنية وعربية ودولية.

وتقام فعاليات المهرجان تحت شعار "نورت ليالينا" في المدينة الأثرية في جرش على المسرحين الجنوبي والشمالي، ومسرح أرتيمس، والساحة الرئيسية، ومسرح الصوت والضوء، وشارع الأعمدة، إضافة إلى فعاليات أخرى في عمان وإربد ومأدبا والفحيص.

قالت وزيرة الثقافة رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون هيفاء النجار، في حفل الافتتاح: "أننا نعبر هذه الليلة من تحت قوس جديد من أقواس البهجة، يشبه أقواس النصر التي تزيّنت لتلقاكم، نعبر من تحت قوس مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 36، إلى مئوية جديدة يترسخ فيها الفرح وتعلو فيها قيم الإبداع وتتجلى فيها ثنائية الفن والثقافة".

واضافت أنها الدرّة الأولى في عقد جديد من قرن آخر من عمر الأردن، نعود فيها إلى التقاليد الراسخة والقيم الإبداعية العالية التي تكرّست في هذا المهرجان، أحد الروافع المهمة في المشهد الثقافي الأردني منذ تأسيسه، وأحد أهم المهرجانات العربية التي أعادت للفعل الثقافي والفني تألقه.

وبينت أن اليوم يتقاسم الشاعر والقاص والروائي مع الموسيقار والمطرب والممثل الشعلة التي كانت على مدار أعوامها، ومنذ أن أوقدت للمرة الأولى قيم الإبداع، يتفيئون ظلال نورها، في مساء يليق بالأردن، يليق بإنسانة العظيم، يليق بمبدعه الذي صنع من الحجارة الصمّاء مدنا وردية عابرة للحضارات، ولعل هذه المدارج التي نجتمع فيها أكبر الشواهد الحضارية على عراقة هذه الأرض وإنسانها.

واكدت النجار، أن المهرجان يختلف هذا العام لأنه يحمل في جعبته الكثير من الفرح، فبرنامجه مليئ بالشعر والسرد والنقد والفنون بأشكالها، الغناء والموسيقى والمسرح والتشكيل والحرف، والصناعات الثقافية، وفرق التراث والفلكلور الأردنية والعربية والعالمية.

وقال الموسيقار والمؤلف والملحن طارق الناصر الذي أحيا حفل الافتتاح بصحبة فرقته الفنية رم، أن مهرجان جرش بداية جديدة، وأتمنى أن امتع الجمهور بهذا الحفل، فالموسيقي رسالته أن يحافظ على جمال الموسيقى وأخذ الجمهور لجو جديد من الفرح والسعادة.

وشهد الحفل عروضا موسيقية خاصة بالمهرجان، وأغنية جديدة تحمل اسم "جراسيا" من كلمات الشاعر حيدر محمود وألحان طارق الناصر وغناء عدي النبر ونتالي سمعان.

واستضاف حفل الافتتاح نجمين عربيين هما الفنان وائل الفشني من مصر، والفنانة ميس حرب من سوريا.

وتنوع برنامج حفل الافتتاح بين أعمال خاصة للموسيقار طارق الناصر و"رم"، وفقرات من الموروث الأردني، حيث استضاف العرض فرقة معان للفنون الشعبية، وفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية من الرمثا، وشارك بالعرض 31 موسيقيا من وتريات وإيقاعات وهوائيات والجوقة الغنائية، إضافة للغناء المنفرد، وتولى "تجلّى للموسيقى والفنون" إدارة الإنتاج التنفيذي لحفل الافتتاح.

ويشارك في فعاليات المهرجان التي تنطلق، اليوم، الخميس نحو 1500 فنان وفنانة فرديا وفرق فنية، وتقدم 250 حفلة خلال المهرجان، و يستمر حتى ٦ اغسطس المقبل.