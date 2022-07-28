غدا.. على مسرح البالون”زقاق المدق” بطولة مجدى فكرى ودنيا عبد العزيز

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 10:29 صباحاً - يعود الفنانان مجدى فكرى ودنيا عبد العزيز لعرض مسرحية "زقاق المدق"، من جديد على مسرح البالون بدءً من غدا الجمعة، حيث يفتتح الاثنان الموسم الثالث للمسرحية، بعدما تم عرضها من قبل خلال موسمين منهما فى عيد الفطر الماضى، ومن قبلهما فى موسم الشتاء الماضى.

وتجسد الفنانة دنيا عبد العزيز شخصية "حميدة"، التى تتغير حياتها رأسا على عقب بسبب طموحها المادى، لتصبح الراقصة تيتى، بينما يجسد الفنان مجدى فكرى ضمن أحداث العرض شخصية فرج القواد الذى يحاول إغواء حميدة، وهى الشخصية التي قدمها يوسف شعبان فى الفيلم، الذى يحمل نفس الاسم.

وعرضت مسرحية "زقاق المدق"، على مسرح البالون على مدار شهرى يناير وفبراير الماضيين أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الـ 8 مساء، ومن قبلها عرضت لمدة شهر كامل فى الإسكندرية.

مسرحية "زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، ومن بطولة كل من: مجدى فكرى، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.