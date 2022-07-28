موهبة ستينية تتصدر السوشيال ميديا.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 09:28 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظريف لإحدى السيدات من محافظة الشرقية، وهي تغني أغنية شعبية كأنها فتاة في العشرين من عمرها، وجلعت الجميع ينصت إليها بكل حرص.

مُنذ نزول مقطع الفيديو أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنتشار مقطع فيديو لها «أنا شرقاوية يا ولا»، مما جعل كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي يُعجب بها، وحصدت الكثير من المشاهدات بعد نشر الفيديو بساعات قليلة.

وقالت الحاجة نبيلة في تصريحات لها، إن هذه الأصوات تُعد موهبة من عند الله عز وجل ويجب إستغلال تلك المواهب، مُشيرة إلى أنها تنتمي إلى أحد العائلات الفنية وكانت تتمنى الشهرة ولكن لم تحظى بها، مُعبرة عن سعادتها من إنتشار فيديوهاتها على «السوشيال ميديا».

وأضافت الحاجة نبيلة، أنها لم تتوقع أن يتصدر مقطع الفيديو محركات البحث واهتمام الجمهور: «أنا بعشق الغناء من وأنا صغيرة وكنت على طول بغني وأنا صغيرة، ولما كبرت بقيت أغني في الأفراح وفي الحنة».

وغنت الحاجة نبيلة اغنية وهى تجلس في بيتها الريفي "ماروحش الغيط.. دى البامية شوّكتني".

أبويا قال لي سيبك منه

و ح أجوّزك أحسن منه

جدع حليوة يفهم عنه

دى البامية شوّكتني

أبويا قال لي يا فكرية

ماتركبيش العربية

دة انتي جميلة وصبية

و البامية شوّكتني

يا بت مالك حلوة كدة ليه؟

حطالي القُصَّة على الإتنين

دة انتي حليوة و الواد قمرين

و البامية شوّكتني