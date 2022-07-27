إيناس عبد الدايم عن بروتوكول التعاون مع «المتحدة»: سنحقق انتشارا أفضل للفنون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 12:28 مساءً - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنّ المنتج الثقافي لدى الوزارة يمثل ما تحتويه عليه من أعمال لفنانين ومبدعين، موضحةً: "أهم ما في البروتوكول الذي وقعناه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أننا سنستطيع توثيق عملنا وعمل المبدعين المصريين، حيث سنقوم بأرشفة أعمال المسرح المصري".

وأضافت عبدالدايم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "البروتوكول يستهدف تحقيق العدالة الثقافية، فمن خلال قنوات المتحدة يمكن أن نحقق هذا الهدف بشكل أسهل، لدينا خريطة من خلال البروتوكول على مدار العام، لأن الفعاليات الثقافية ليست عروض المسرح ودار الأوبرا وحفلاتها فقط".

وتابعت: "هناك أيضا معارض كتاب على مستوى الجمهورية وندوات ومؤتمرات ثقافية مهمة جدا والمتاحف ومحتوى قوي، ومصر غنية جدا بهذا المحتوى، ومن خلال هذا البروتوكول نضع الخريطة، لأن المحتوى ضخم وكبير جدا، لأن هناك معارض كتاب كثيرة على مستوى الجمهورية، ولا نكتفِ بتقديم المعرض، لكن من خلاله نقدم أنشطة ثقافية وفنية وأدبية كثيرة".