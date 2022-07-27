130 مليون دولار ايرادات فيلم الرعب The Black Phone

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 11:26 صباحاً - حقق فيلم الرعب الأمريكى The Black Phone منذ طرحه فى 24 يونيو الماضى، إيرادات وصلت إلى 130 ملايين و 67 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 78 مليونًا و613 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و51 مليونًا و 454 ألف دولار بدور العرض العالمية.

فيلم The Black Phone من إنتاج شركة Universal Pictures ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، وسيدور فى إطار رعب وإثارة.

ويدور فيلم The Black Phone حول فتى صغير يدعى فيني شو، فتى خجول لكنه ذكى يبلغ من العمر 13 عامًا، تم اختطافه من قبل قاتل سادي وحُبس في قبوعازل للصوت حيث لا فائدة من الصراخ، ولكن عندما يبدأ رنين هاتف مفصول على الحائط، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين.، والذين عازمين على التأكد من أن ما حدث لهم لن يحدث لفيني.

يقوم ببطولة فيلم الرعب The Black Phone كل من: إيثان هوك، وجيريمي ديفيز، وجيمس رانسون، ومادلين ماكجرو، وكيلان رود، وجيه. جافين وايلد، وإي روجر ميتشل، وجينا جون، وماسون تيمز، وهيلي نيكول رالستون.