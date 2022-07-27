شاهد.. نيللي كريم تظهر على إنستجرام بالأبيض والأسود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 يوليو 2022 09:28 صباحاً - شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها صورة جديدة ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نيللي كريم بإطلالة جذابة بصورة أبيض و أسود مرتدية فستانًا مجسمًا باللون الأسود على الشاطئ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

ونجح صناع مُسلسل "روز وليلى"، من بطولة نيللي كريم ويسرا، في الجمع بين النجمة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، في المُسلسل الذي يتم تصويره حالياً.

وسيُؤدي هشام عاشور دور زوج الفنانة نيللي كريم في أول تجربة من نوعها بين الزوجين.