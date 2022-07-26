انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر الحفيد.. شوف مواعيد العرض على المسرح القومي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انضم الفنان الدكتور علاء قوقة لفريق عمل العرض المسرحي “الحفيد، لتزداد عمليات البحث من قبل المواطنين، عن أسعار تذاكر الحفي، ومواعيد العرض على المسرح القومي بالعتبة، وذلك بعدما انضم قوقة بديلًا للفنان تامر فرج.

أسعار تذاكر الحفيد ومواعيد العرض

ومن المقرر أن يعرض الحفيد على خشبة المسرح القومي بالعتبة، ابتداء من يوم الخميس المقبل 28 يوليو الحالي، في الساعة التاسعة مساء، وتعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

أسعار تذاكر الحفيد

وأعلن المسرح القومي أسعار التذاكر، وتتضمن ثلاث فئات، بواقع 60 جنيها، و80 جنيها و110 جنيهات.

‏‎ الفنان تامر فرج، تقدم بالتهنئة إلى الفنان علاء قوقة لانضمامه إلى العرض ونشر عبر «فيسبوك»، قائلا:

«بإذن الله ترجع لكم مسرحية الحفيد ابتداء من يوم الخميس القادم 28 يوليو 2022 على المسرح القومي، مع إضافه عظيمة للعرض أستاذنا الدكتور علاء قوقة الذي أتشرف أن يكون هو من يؤدى دور حسين المحلاوي.

مسرحية الحفيد

«الحفيد» من تأليف الكاتب الكبير الراحل عبد الحميد جودة السحار، وإعداد وإخراج يوسف المنصور، وفي دور البطولة، النجمة الكبيرة لوسي، وعلاء قوقة، والنجم عابد عناني، ومجموعة من نجوم المسرح القومي.

شيريهان الشاذلي، ومحمد مبروك، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، ونشوى عبد