انت الان تتابع خبر بعد حذف أغنية “للي” من يوتيوب.. اكرم حسني يعلق على اتهامه بالسرقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان اكرم حسني، عن رده على الاتهامات التي وُجهت إليه بسرقة ألحان وكلمات أغنية “للي” للمطرب منير، وما أعقبه من حذف الأغنية من موقع “يوتيوب”.

حيث نشر “أكرم” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “انتظروني الليلة الساعه ١١ مساءا ً مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيره” علي قناة أون للرد بالأدله والمستندات علي الجدل المثار علي أغنية “لِلّي”.

أزمة أغنية “للي” واتهامات بالسرقة

يُذكر أن أزمة أغنية “للي” بدأت بعد طرحها مباشرة على منصة “يوتيوب”، حيث اتهمه الشاعر عادل صابر، بأنه اقتبس كلمات الأغنية من إحدى مؤلفاته.

فخرج أكرم حسني للرد عليه قائلًا: “تشابه جملة من الأغنيه التي تتكون من ١٢ بيت مع جملة للشاعر لا يعني السرقة و انما توارد الافكار امر طبيعي.. لما كتبت الاغنية كانت مكونة من ٢٠ بيت اختار منهم الكينج ١٢ بيت و تم تسجيلهم ف معتقدتش اللي كتب ٢٠ بيت هتقف معاه في جملة عشان يسرقها”.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد؛ بل اتهم الملحن الشاب محمود المنسي، أكرم حسني بسرقة لحن أغنية “للي” من أغنيته ولد الهلالية”، والتي سبق وطرحها عام 2017، وقد أعقب ذلك حذف الأغنية من موقع “يوتيوب” لحقوق الملكية الفكرية.