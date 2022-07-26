انت الان تتابع خبر بدرية طلبة لمنتقديها: شكرًا يا أغبى مخلوقات عاملتني بقسوة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة لمنتقديها ومن أساء إليها بالكلام، حيث وجهت لهم الشكر، ووصفتهم بأنهم سببًا فيما وصلت له من نجاح.

وقد نشرت “بدرية” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “بشكر كل شخص غلط في حقي ووراني أيام صعبة، وأي بني أدم قابل الخير مني بشر، وبخص بالشكر أغبى مخلوقات عاملتني بقسوة وحقد وغل”.

وأضافت: “بشكر كل الصعوبات والعقبات اللي زرعتوهالي في بدايه طريقي في حياتي الشخصية والمهنية، مسمحاكم من قلبي، وجميلكم فوق راسي، عمري ما أنساه، لآنكم كنتو سبب في الاسم والخير والنعمة اللي ربنا مَن عليا بيها، وبقى بيتقال قدامي وفي ضهري، أجمل كلام ممكن حد يسمعه عن نفسه كلام بيفرحني ويسعدني”.

واختتمت: “ست محبوبة جواها خير يساع العالم، عندها قلب طفل نقي، وضمير مرتاح، وبتحب الخير للكل، راضية وجواها حب وطيبة، متصالحة مع نفسها، شكرا أليكم أيها الأشرار”.

يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة، كانت قد نالت إعجاب الكثير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أخر جلسة تصوير لها، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي فستان زفاف، وبدت أصغر من عمرها بكثير.