انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر حفلة عمرو دياب في العلمين الجديدة..مولعة نار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة تذكرتي عن أسعار تذاكر حفلة عمرو دياب في العلمين، والمقرر إقامته في 5 أغسطس المقبل.

أسعار تذاكر حفلة عمرو دياب في العلمين

وتنقسم أسعار تذاكر حفلة عمرو دياب في العلمين إلى 5 فئات حسبما أعلنت شركة تذكرتي وهي كالتالي:

– الفئة الأولى Regular: وسعرها 400 جنيه.

– الفئة الثانية Fan Pit: وسعرها 800 جنيه.

-الفئة الثالثة Loung: وسعرها 50 ألف جنيه، وهي عبارة عن طاولة تضم 10 أشخاص.

– الفئة الرابعة VIP Bean Bags: وسعرها 1750جنيها.

– الفئة الخامسة High Table: وسعرها 20 ألف جنيه، وهي عبارة عن طاولة تضم 6 أشخاص.

عمرو دياب في الصدارة

كما تصدر “ميجا ميكس” عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا على تطبيق “أنغامي” في مصر والوطن العربي، للأسبوع الثاني على التوالي.

وتسبب حفل عمرو دياب الأخير في العلمين في حالة من الجدل، بعد الشروط التي وضعتها الشركة المنظمة للحفل وأبرزها ارتداء الحاضرين للحفل ملابس بيضاء.