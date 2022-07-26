انت الان تتابع خبر بعد الهجوم الذي تعرض له.. ماذا قال أحمد فهمي عن سيد عبد الحفيظ؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان أحمد فهمي، على دعم الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له خلال الأيام الأخيرة، وبالتحديد بعد انتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

حيث نشر “فهمي” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” صورة تجمعه بسيد عبد الحفيظ، وأرفق مع الصورة التعليق التالي: “”أقوى وأهم مديرين الكرة في الوطن العربي وأفريقيا، وليس فقط في النادي الأهلي”.

وكان بعض المسؤولين والإعلاميين شنوا هجومًا حادًا على كابتن سيد عبد الحفيظ، وذلك بعد رفضه العبور في الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو نادي الزمالك وجهازه الفني للاعبي النادي الأهلي وجهازه الفني، وكذلك رفضه مصافحة رئيس نادي الزمالك خلال مراسم التتويج.

وعلى جانب آخر، من المقرر أن يبدأ أحمد فهمي تصوير مسلسله الجديد “السفاح” والمكون من 8 حلقات، وسيُعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويجسد فيه “فهمي” شخصية سفاح الجيزة، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج أحمد علاء.