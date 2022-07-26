جورج وسوف يحسم الجدل عن شائعات أزمته الصحية الأخيرة

انت الان تتابع خبر جورج وسوف يحسم الجدل عن شائعات أزمته الصحية الأخيرةوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرج المطرب جورج وسوف، لتوضيح أخر تطورات حالته الصحية، بعد أزمته الصحية الأخيرة، وانتشار العديد من الشائعات حولها.

حيث كتب “جورج” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: “حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري”.

وتابع: “أنا بخير والعملية نجحت الحمدالله إلى اللقاء في الأردن في 8 أغسطس”.

يُذكر أن الحفل الأخير للمطرب جورج وسوف كان في جدة ضمن فعاليات موسم جدة، والذي أحياه في مطلع شهر يوليو الجاري، وظهر فيه بوزن زائد ومستندًا على عكاز، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، والتي تفاعل معها الجمهور بشدة.