انت الان تتابع خبر كريم الحسيني يناشد تامر حسني من جديد: مش بقلل من نفسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدد الفنان كريم الحسيني، طلبه للفنان تامر حسني بضرورة مقابلته، من أجل التعاون معًا في بعض المشروعات الفنية، بعدما وجه إليه نفس الرسالة في العام الماضي.

حيث أعاد “كريم” نشر الرسالة التي وجهها إلى تامر حسني العام الماضي، وأرفق معها التعليق التالي: “فات سنة على نزول البوست ده وبرضه معرفتش أقابل الفنان المحترم تامر حسني، حاولت في خلال السنة دي أوصلك والله كل اللي شغالين معاك محدش بيرد عليا.. أوصلك أزاي أنا عارف إنك لو عايز توصلي هبقى عندك في المكتب بكره”.

وتساءل العديد من المتابعون عن كيفية سعي فنان لمقابلة فنان آخر من أجل العمل، واتهم بعض المتابعون “كريم” بأنه يقلل من نفسه بتلك المناشدة.

الأمر الذي جعل كريم الحسيني يرد قائلًا: “صدقوني هذا المنشور ليس تقليل مني، أنا عارف إنه فنان محترم وراقي وبيحب يسمع أفكار جديدة ومتأكد إنه لو قعد معايا هيحصل خير لإني عندي أفكار ومشاريع كتير، وسعيت طول السنة اللي فاتت إني أوصله ماعرفتش، بس متأكد إنه هيعرف يوصلي، دعواتكم ومتشكر جدا جدا لمساعدتكم النبيلة.