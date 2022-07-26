انت الان تتابع خبر أسعار خيالية لتذاكر حفل عمرو دياب في العلمين.. تعرف عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطرب عمرو دياب، أسعار تذاكر الحفل المُقرر إقامته في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أغسطس.

وقد تم تقسيم تذاكر الحفل إلى 5 فئات، لكل فئة سعرها الخاص بها، تذكرة الفئة الأولى Regular والتي يبلغ سعرها 400 جنيهًا، تذكرة الفئة الثانية Fan Pit والتي يبلغ سعرها 800 جنيهًا، تذكرة الفئة الثالثة Loung والتي يبلغ سعرها 50 ألف جنيه، تذكرة الفئة الرابعة VIP Bean Bags والتي يبلغ سعرها 1750 جنيه، تذكرة الفئة الخامسة High Table بسعر 20 ألف جنيه.

أما أسعار المنضدة فقد جاءت على النحو التالي: سعر منضدة فئة Regular لـ10 أفراد 4 آلاف جنيه، سعر منضدة فئة Fan Pit لـ10 أفراد 8 آلاف جنيه، سعر منضدة فئة Lounge هو 500 ألف جنيه، سعر منضدة وفئة VIP Bean Bags هو 17500 جنيه، سعر منضدة فئة High Table هو 200 ألف جنيه.

يُذكر أن المطرب عمرو دياب، كان قد طرح مؤخرًا أغنية “ناس حلوة” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي، توزيع عادل حقى، وأغنية “وزير السعادة” وهي من كلمات هاني رجب، لحن أحمد زعيم، توزيع عادل حقي، وأغنية “ب و ح و ب و ك” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.