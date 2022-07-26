انت الان تتابع خبر. هيدي كرم: ممكن أتجوز واحد مختلف عن ديانتي لإني ست منفتحة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة هيدي كرم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحها بأنها لا تمانع الارتباط بشخص مختلف عن ديانتها، بدعوة أنها شخصية منفتحة.

حيث تواصلت “هيدي” مع متابعيها على خاصية “ستوري” بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وأجابت على العديد من الأسئلة، ومنها سؤال وجهه لها أحد المتابعين وهو “تقبلي تتجوزي حد من غير ديانتك؟”.

لترد عليه هيدي كرم قائلة أن هناك الكثير من الناس مختلفين في الديانة تزوجوا ونجح زواجهم ومر دون مشاكل، وأضافت أنها بطبعها امرأة متفتحة ومنفتحة على الآخر وعلى الثقافات والديانات المختلفة، وهذه هي طبيعتها وشخصيتها التي تفخر بها.

وأكدت “هيدي” أنها إذا وجدت إنسان مناسب ستوافق على الزواج منه حتى وإن كان على غير ديانتها.

هيدي كرم: مش هقدر اتجوز واحد أصغر مني بكتير

كما وجه أحد المتابعين سؤالًا آخر لهيدي وهو “توافقي على الزواج بشخص أصغر منك؟”، لتجيب عليه “هيدي” بأنها ترفض فكرة الارتباط بشخص أصغر منها بكثير، حتى لا يبدو شكلها أكبر منه، كما أنه سينظر إلى امرأة أخرى، ولذلك يجب ألا يكون فارق السن كبير.