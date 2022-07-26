أمينة خليل ومحمد ممدوح و عمرو يوسف يبدأون تصوير فيلم ”شقو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 01:29 مساءً - بدأ المخرج كريم السبكى تصوير أول مشاهد فيلم "شقو" بطولة النجوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح، حيث جمعت المشاهد الأولى كلا من عمرو يوسف وتايسون ودينا الشربينى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن تصور الفنانة أمينة خليل مشاهدها خلال الأيام المقبلة، خاصة أنها مشغولة بإجازتها الصيفية حالياً، وستعود على التصوير مباشرة .

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه .

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج كريم السبكى فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان وفتحى عبد الوهاب، وعرض في عام 2018، وشارك في بطولة الفيلم كل من ياسمين صبرى، تامر هجرس، محمد عز، وآخرون.

من ناحية أخرى ينتظرعمرو يوسف عرض مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة رزان مغربى، وفتحى عبد الوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعى وآخرون، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمى العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.