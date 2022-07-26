الحرية للفنون الشعبية تمثل مصر في مهرجان فيليكو تارنوفو ببلغاريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:32 مساءً - عبد الدايم: الحضور المصري فى التظاهرات الدولية يؤكد الريادة الحضارية للوطن

قالت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الحضور المصري فى التظاهرات الدولية يؤكد الريادة الحضارية للوطن ، واضافت انه يعكس المكانة المميزة التى تتمتع بها الالوان الثقافية والفنية الوطنية ، مشيرة ان الابداع وسيلة فاعلة لمد جسور التواصل وفتح آفاق أكثر رحابة لتوطيد اواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب .

جاء ذلك عقب تمثيل فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لمصر ومشاركتها في فعاليات افتتاح مهرجان viliko tarnovo المقام بدولة بلغاريا والذى شهده السفير مصطفى خميس قنصل مصر ببلغاريا .

جدير بالذكر ان البعثة يراسها الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث قدمت الفرقة مشاهد فنية تعبر عن الثقافة المصرية اعقب ذلك عرض الافتتاح وتضمن استعراض جماعى واخر سكندرى تصميم وتدريب نصر الدين ونال إعجاب الجمهور .