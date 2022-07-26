وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير أوكرانيا بالقاهرة سبل التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 11:22 صباحاً - استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير ميكولا ناهورني السفير الجديد لدولة أوكرانيا بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال السياحة والآثار وتبادل الخبرات السياحية والأثرية.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير متمنيا له إقامة طيبة في مصر، والتوفيق في مهام منصبه.

ومن جانبه، توجه السفير بالشكر للدولة المصرية وللسيد الوزير على الدعم الذي تم تقديمه لاسيما في ظل ما اتخذته من إجراءات في إدارتها للتعامل مع ملف عودة كافة السائحين الذين كانوا متواجدين في مصر عندما حالت ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.