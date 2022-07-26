8 أغسطس.. دينا الوديدى تحيى حفلاً غنائيًا بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 11:22 صباحاً - تحيي المطربة دينا الوديدى حفلاً غنائيًا يوم 8 أغسطس المقبل، وذلك ضمن حفلات مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى فى الإسكندرية، والتي من المقرر أن يحضرها عدد كبير من جمهوره بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تقدم دينا عددًا من أغانيها التى اشتهرت بها منها "خير لك، بدر، أنعطف وأرجع وغيرهم".

كما تحيي الفنانة دينا الوديدى أيضا حفلاً غنائيًا علي مسرح النافورة التابع لدار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتور مجدى صابر، وذلك يوم الأحد الموافق 31 يوليو الحالى.

دينا الوديدى هى مغنية، ملحنة، وممثلة مصرية، عرفت دينا بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية. كانت ضمن الورشة المسرحية التي التحقت بها حين كانت لا تزال طالبة بقسم اللغات الشرقية بكلية آداب القاهرة وشاركت بالتمثيل في بعض الأعمال من ضمنها: سي عمر وليلى أفندي.

وتقدم دينا الوديدى نوعًا مختلفًا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، وتستلهم دينا الكثير من موسيقاها من هوية وتراث مدينة القاهرة.