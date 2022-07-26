الفنان عمر خورشيد: أكرم حسنى لازم يتشطب من النقابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 11:22 صباحاً - علق الفنان عمر خورشيد على أزمة سرقة لحن أغنية “للى” للكينج محمد منير ،حيث اتهم الملحن محمود المنسى أكرم حسنى بسرقة لحن أغنيته ولد الهلالية.

وكتب عمر خورشيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" الي أكرم حسني عملوه مع الكينج محمد منير دا يتشطب بسببه من التلات نقابات عيب و الله".

قررت إدارة اليوتيوب حذف اغنية للى للكينج محمد منير والتى تجمعه بالفنان أكرم حسنى وذلك بعد ما أثير حول الأغنية فى الأيام القليلة حيث اتهم الملحن محمود المنسى أكرم حسنى بسرقة لحن أغنيته ولد الهلاليه.

وكان طالب محمود المنسى بوقف عرض الأغنية على اليوتيوب لحين البت فى الأزمة.

أكد الفنان اكرم حسني، أن مشاركته مع الكينج محمد منير من خلال كتابة وتلحين أغنيته الجديدة "للي" حلم بالنسبة له، قائلا: "العمل مع الكينج كان حلم موجود عندي، وأنا من جمهور الكينج وفكرة أني اتحول فجأة لجزء من نجاح للكينج كان حلم بالنسبة لى واتحقق".

وأشار الفنان اكرم حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن ردود الأفعال على أغنية الكينج محمد منير ليس جديد عليه لكنه حلم كبير بالنسبة له كأكرم حسني، موضحا أنه يكتب أغاني بين وقت وآخر بعيدة عن الكوميديا.

وتابع: "لدي العديد من الأغنيات الجديدة التي ستظهر للنور خلال الفترة القادمة، وأغنية الكينج أول التجارب"، كاشفا عن رأي الكينج في أغنية "للي" أول ما سمعها منه قائلا: "أول ما محمد منير شاف الأغنية قالي عظيم وهدخل أسجلها خلال 15 يوم، وقد كان ولما رجع من ألمانيا كلمني وقالي وتناقشنا في التفاصيل".