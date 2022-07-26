عرض مسرحية هاملت بالمقلوب في اليوم الثالث من فعاليات المهرجان القومي للمسرح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 11:22 صباحاً - في اليوم الثالث من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.. جلستان حواريتان واستمرار ورشة الإخراج و6 عروض مسرحية

يشهد اليوم الثالث من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، في دروته الخامسة عشرة، جلستين حواريتين، واستمرار ورشة الإخراج التي يقدمها المخرج إسلام إمام، بالإضافة إلى 6 عروض مسرحية ضمن مسابقة العروض بالمهرجان.

وفى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، تقام بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، جلسة حوارية تحت عنوان (حضور تيار المسرح الشعبي) ةتديرها المخرجة عبير على، ويتحدث خلالها كل من: المخرج أحمد إسماعيل عن "رواد المسرح الشعبي"، والدكتور محمد الشافعي يتحدث عن "عبد الرحمن الشافعي وريادة المسرح الشعبي"، والمخرج حمدي طلبة يتحدث عن "المسرح الشعبي وتجارب في الأقاليم"، والمخرج سعيد سليمان يتحدث عن "توظيف التراث الشعبي في المسرح المعاصر".

أما الجلسة الثانية والتي تبدأ من الساعة الواحدة والنصف تحت عنوان (التجريب المسرحي.. أجيال جديدة ورؤى مغايرة) وتديرها الدكتورة إيمان عز الدين، ويتحدث فيها كل من: الدكتورة هدى وصفي عن "تجربة الهناجر"، والفنان وليد عوني يتحدث عن "المسرح الراقص"، أما الناقدة عبلة الرويني فتناقش عنوان "جماليات مغايرة للأجيال الجديدة".

وتستمر لليوم الثاني على التوالي ورشة "الإخراج المسرحي" التي يقدمها المخرج إسلام إمام، والتي تقام على ثلاثة أيام متتالية من الساعة الواحدة وحتى الخامسة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويقام خلال اليوم الثالث من المهرجان 6 عروض مسرحية، تبدأ أولى تلك العروض بعرض "الجبتانا" للمخرج مناضل عنتر في تمام الساعة السادسة مساء على مسرح الجمهورية، وفى تمام الثامنة مساء يعرض "الدخان" للمخرج علاء هلال على مسرح النهار، و"أشباح الأوبرا" للمخرجة مروة رضوان على مسرح مركز الهناجر للفنون، و"السندباد" للمخرج شادي الدالي على مسرح البالون، وفى تمام العاشرة مساء يعرض "هاملت بالمقلوب" للمخرج مازن الغرباوي على مسرح السلام، و"على بابا والأربعين حرامي" للمخرج حسن الشريف في قاعة صلاح جاهين.