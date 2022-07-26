نفاد تذاكر حفل كايروكي في المنارة المقرر إقامته الجمعة المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 10:25 صباحاً - انتهى حجز تذاكر حفل فريق كايروكي المقرر إقامته في مركز المنارة يوم الجمعة المقبل، قبل أيام من الحدث الذي يحظى باهتمام فئة كبيرة من الشباب.

وأعلن الموقع الإلكتروني لحجز حفل كايروكي نفاذ التذاكر، وتوقف عن استقبال أي طلبات أخرى للحفل الذي تتراوح أسعار تذاكره ما بين 350 و550 و750 جنيها.

من المقرر أن تفتح أبواب حفل كايروكي الساعة الرابعة عصراً، وغير مسموح باصطحاب أطفال أقل من 6 سنوات، كما يمنع دخول الكاميرات والمأكولات والمشروبات.

وقدم فريق كايروكي اعتذارًا للجمهور، بعدما تلقوا العديد من الشكاوى، بشأن تنظيم حفلهم الأسبوع الماضي في سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.