نيللي كريم تكشف تفاصيل حياتها مع أنس بوخش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:28 صباحاً - تحل الفنانة نيللي كريم مساء اليوم، الثلاثاء، ضيفة على برنامج ABtalks مع أنس بوخش للحديث عن تفاصيل حياتها ونشأتها الصعبة والمواقف التي مرت بها طوال مشوارها على المستوى الشخصي والفني.

وقالت نيللي كريم، في الفيديو الدعائي لحلقة البرنامج الذي يذاع عبر “يوتيوب”، أسباب وتفاصيل زواجها ثلاث مرات، ولماذا تصف طفولتها ونشأتها بأنها صعبة، وشعورها نحو كونها مصرية من الأب فقط والعقبات التي واجهتها بسبب ذلك.

ووصفت نيللي كريم نفسها في اللقاء بأنها مصرية 100%، وأنها تتمتع بخفة ظل لكن الجمهور لا يعلم عنها هذا الجانب، وحاولت جاهدة عدم البكاء أثناء الحديث عن مواقف مؤثرة في حياتها.