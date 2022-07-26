Black Panther: Wakanda Forever يحصد 172 مليون مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:28 صباحاً - حقق الفيديو الدعائي الأول لفيلم Black Panther: Wakanda Forever حوالي 172 مليون مشاهدة عقب مرور 24 ساعة على طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بحسب موقع فاريتي.

وحقق تريلر Black Panther: Wakanda Forever عبر يوتيوب حوالي 22 مليون مشاهدة، ودخل ضمن قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير.

وقال مصدر من مارفل لموقع فاريتي، إن عدد مشاهدات Black Panther: Wakanda Forever تفوق على النسخة الأولى التي منه Black Panther عام 2017 بحوالي الضعف حيث حقق أنذاك 88 مليون مشاهدة تقريبا.

وتصدر تريلر Black Panther: Wakanda Forever مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد الكثير من محبي مملكة واكاندا حول العمل الذي تم تصويره رغم وفاة بطله تشادويك بوسمان وأصبح يعتمد في قصته على شقيقته "شوري"التي تلعب دورها ليتيتيا رايت.

ظهر في الفيديو العديد من المفاجآت حول العمل سواء عن مملكة واكاندا ومن يحكمها عقب وفاة ملكها الشاب، والمخاطر التي تحيط بها من جيش الأطنلنطيين، وانضمام العديد من النجوم والشخصيات الجديدة إلى فريق الجزء الأول.

استعان صناع Black Panther: Wakanda Forever بمقطع أغنية بوب مارلي الشهيرة No Woman ، No Cry في بداية التريلر، وسيعرض الفيلم في السينمات يوم 11 نوفمبر المقبل.

فيلم Black Panther: Wakanda Forever الذي قررت مارفل الاستمرار في إنتاجه رغم وفاة بطله تشادويك بوسمان نتيجة إصابته بسرطان القولون في أغسطس 2020 يحمل الكثير من المفاجآت في أحداثه.

تقوم ليتيتيا رايت ببطولة فيلم Black Panther: Wakanda Forever بعد وفاة تشادويك بوسمان الذي كان يقوم بدور شقيقها "الفهد الأسود" فيما ظهرت هي في الجزء الأول بشخصية شقيقته شوري التي تبرع في استخدام التكنولوجيا.

وقالت ليتيتيا رايت في تصريحات لها على هامش إحدى فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، إنهم حاولوا تكريم ذكرى تشادويك بوسمان، والإرث الذي تركه بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا.

عاد تصوير الجزء الثاني من Black Panther مجددا، بعد ما يقرب من شهرين في مايو الماضي، عقب شفاء بطلته ليتيتيا رايت من الإصابة التي لحقت بها في وقت سابق أثناء العمل، وذلك في يناير الماضي.

أصيبت ليتيتيا رايت في أغسطس الماضي أثناء تبادل إطلاق النار في أحد المشاهد أثناء التصوير في بوسطن، وتم تأجيل إنتاجه إلى نوفمبر، لكن الإصابة كانت أسوأ مما اعتقد الأطباء في البداية.

وأوضحت ستوديوهات مارفل في بيان رسمي لهم أنذاك، أنهم اعتقدوا في البداية أن الإصابات طفيفة، لكن الوضع كان أخطر بكثير، لأن ليتيتيا رايت عانت من كسر حاد في الكتف وارتجاج في المخ مع آثار جانبية شديدة.