بعد الصورة المثيرة للجدل.. الفنانة ديانا هشام تكشف علاقتها بنيرة أشرف.. فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 08:22 صباحاً - أثارت صورة متداولة للفنانة المصرية الشابة ديانا هشام جمعتها بالطالبة المقتولة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة في مصر، الجدل على مواقع التواصل وسط تكهنات بوجود علاقة صداقة تجمعهما وأن الطالبة المغدورة كانت تأمل في دخول الوسط الفني.

وكشفت ديانا هشام في مقطع فيديو قصير عبر حسابها في موقع “إنستغرام” ملابسات صورتها مع نيرة أشرف، نافية تمامًا وجود أي علاقة صداقة أو عمل أو غيرها مع الطالبة المغدورة.

وقالت الفنانة المصرية الشابة، إن صورتها مع نيرة كانت في مناسبة عادية تمت دعوتها فيها وتصادف ذلك مع وجود الطالبة التي التقت معها بطريقة عفوية بمشاركة بعض الأصدقاء.

وأعربت ديانا هشام عن استيائها من كثرة التساؤلات عن علاقتها بنيرة أشرف لمجرد تداول صورة تجمعهما بالقول: “قمت من النوم على تساؤلات عديدة عن تداول صورة تجمعني بها وتم تظليل دائرة حمراء عليّ، ولا أدري ما المغزى من تلك العلامة”.

وأضافت: “الأمر وما فيه عبارة عن أن هناك شخصا ما قام بدعوتنا لمناسبة عامة، وهناك أصدقاء مشتركون بيننا، فتواجدت في ذلك المكان، وكانت الصورة جماعية وبيننا أكثر من صديق، وهي ليست صديقتي أو صديقة مقربة أو أحد أفراد عائلتي على الإطلاق”.

ولا تزال تداعيات مقتل نيرة أشرف، تثير الجدل في مصر، رغم مرور أكثر من شهر على وقوع الجريمة، والحكم على القاتل بالإعدام.

وهزت حادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة على يد زميلها، بعدما رفضت طلبه المتكرر بالزواج منها، المجتمع المصري خلال الفترة الماضية.