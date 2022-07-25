اتحاد النقابات يقبل استقالة هاني شاكر من ”الموسيقيين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 11:22 مساءً - قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن (التمثيلية، السينمائية، الموسيقية) برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، قبول استقالة هاني شاكر من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

جاء ذلك بحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية.

وقبل المجلس استقالة الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقيه من منصبه وذلك بعد إصراره وتأكيد منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية. وأخطر مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام بنقابة المهن الموسيقية، طبقًا لمواد القانون 35 لسنــــة 1978 بتعديلاته.

كما وافق الاتحاد العام لنقابة المهن الفنية (التمثيلية – السينمائية – الموسيقية) بإجراءات وجدول فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.