انت الان تتابع خبر دعوى قضائية ضد عمر كمال.. وأم كلثوم السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتخذت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “الساسيرو”، قرارًا برفع دعوى قضائية ضد مؤدي المهرجانات عمر كمال، وذلك لعدم حصوله على إذن الجمعية قبل استغلاله أغنية “ألف ليلة وليلة” للفنانة الراحلة أم كلثوم.

وقال فوزي إبراهيم أمين عام جميعة المؤلفين والملحنين، أن الجمعية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عمر كمال، بسبب اعتداءه على مصنف فني، وعدم حصوله على إذن لاستغلال الأغنية سواء من ورثة الملحن أو ورثة الشاعر.

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يُذكر أن أغنية “ألف ليلة وليلة” للفنانة أم كلثوم، من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي، واقتبس عمر كمال لحنها وكلماتها، في أحدث أغانيه “خلينا سهرانين”، فغنى المقطع التالي: “يالا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس.. تعالي تعالي.. بعد سنة.. مش قبل سنة.. دي ليلة حب حلوة.. بألف ليلة وليلة”