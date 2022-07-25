انت الان تتابع خبر هجوم على طبيب لنشره صور ميادة الحناوي قبل وبعد عمليات التجميل (صور) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، في إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد قيامه بنشر صور للمطربة السورية ميادة الحناوي، قبل وبعد عمليات التجميل.

حيث نشر الطبيب نادر صعب، صور تظهر فيها ميادة الحناوي وهي تستعد لإجراء عمليات تجميل، لإخفاء التجاعيد وعلامات تقدم السِن من وجهها، حيث بدا من الصور قيامها بإزالة اللغد، وشد الوجه والرقبة والجفن العلوي والسفلي، فظهرت أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.

وقد شن جمهور “ميادة” هجومًا حادًا على الطبيب، لأنه نشر تلك الصور على سبيل الاستعراض، وبدون الحصول على إذن من صاحبة الصور، مما جعل الطبيب يحذف الصور، قبل أن ينشرها مرة أخرى، مع وجود لاصق فوق عيني ميادة الحناوي، مما زاد من الهجوم عليه.

وهناك من دافع عن طبيب التجميل، وأنه نشر تلك الصور بالخطأ، نظرًا لأنه معروف بعدم استغلاله للمشاهير الذين أجرى لهم عمليات تجميل.