انت الان تتابع خبر أيمن بهجت قمر: اللي مش شايف عمرو دياب كبير يبقى صغير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه الشاعر أيمن بهجت قمر، رسالة إلى كل من يتطاول على المطرب عمرو دياب، حيث وصف المتطاولين عليه بالصغار.

وقد كتب “قمر” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا جاء نصه كالتالي: “عمرو الكبير وأي حد مش شايف إنه الكبير فده لإنه صغير مع عدم احترامى لأى حد يقل أدبه”.

يُذكر أن الشاعر أيمن بهجت قمر كان قد أعلن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن أول تعاون بينه وبين المخرج سمير العصفوري، في مسرحية “إنها حقًا عائلة زي الفل”، وهي مسرحية كوميدية استعراضية تناقش بعض قيم الأسرة التي يفتقدها المجتمع.

كما يعكف الشاعر أيمن بهجت قمر على كتابة أغاني مسرحية “روحي أنا”، والتي تقوم ببطولتها دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد ومجموعة من الفنانين، وذلك بعد اتفاقه مع منتجها أحمد السبكي.