انت الان تتابع خبر آمال ماهر عن حفلها المُقبل: مشتاقة لليوم ده.. دي حفلة عودة الروح للجسد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت المطربة آمال ماهر، عن سعادتها الكبيرة بعودتها لإحياء الحفلات الغنائية، بعد غياب عدة سنوات، حيث شبهت حفلها المقبل بحفل عودة الروح للجسد.

وقد نشرت “آمال” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: ” أنا رجعالكم تاني.. وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد.. وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد ايه أنا مشتاقة لليوم دا”.

وأضافت: “أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي.. وده هيخلي الحفلة دي غير أى حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغني مع بعض”.

وكانت الشركة المنظمة لحفل المطربة آمال ماهر، قد أعلنت عن سعر تذاكر حفلها المُقبل المقرر إقامته يوم الجمعة 29 يوليو الجاري في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

وقد تم تقسيم التذاكر لثلاث فئات، الفئة الأولى هي silver وسعرها 650 جنيهًا، الفئة الثانية هي Gold وسعرها 1000 جنيه، الفئة الثالثة هي platinium وسعرها 1500 جنيه.

آمال ماهر.. اختفاء وظهور مفاجئ

يُذكر أن المطربة آمال ماهر، أثارت حالة من الجدل بعد اختفائها لفترة طويلة وغيابها عن الساحة الفنية، وانتشار شائعات بحبسها في مكان مجهول وسوء حالتها الصحية، وهو ما جعل الكثير من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون حملات للمطالبة بظهورها وتوضيح سبب اختفائها.

واستجابت آمال ماهر لتلك المطالب، وخرجت في مقطع فيديو توضح فيه سبب اختفائها وهو إصابتها بفيروس كورونا، وأعقب ذلك مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي رامي رضوان، لتأكيدها على عودتها للجمهور في أقرب فرصة.