انت الان تتابع خبر بعد عودتها.. اعرف أسعار تذاكر حفل آمال ماهر في العلمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطربة آمال ماهر، أسعار تذاكر حفلها المُقبل والذي سيُقام لأول مرة بعد عودتها للغناء من جديد.

وقد تم تقسيم تذاكر الحفل إلى فئات، لكل فئة السعر المخصص لها، حيث يصل سعر تذكرة الفئة الأولى وهي فئة silver إلى 650 جنيهًا، والفئة الثانية هي فئة Gold ويبلغ سعر التذكرة فيها 1000 جنيه، والفئة الثالثة هي فئة platinium وسعر التذكرة فيها يبلغ 1500 جنيه.

ومن المقرر أن يُقام الحفل، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 يوليو في مدينة العلمين الجديدة، وسوف تقدم فيه آمال ماهر، باقة من أجمل أغانيها.

وكان خبر عودة المطربة آمال ماهر لإحياء الحفلات من جديد، قد أثار فرحة عارمة بين محبيها وجمهورها، الذين شنوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بظهورها بعد الأنباء التي تداولت باختفائها وسوء حالتها الصحية.