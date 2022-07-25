انت الان تتابع خبر بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة هامة إلى نوال الزغبي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة عن المطرب حسام حبيب؛ حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب على توجيه رسالة هامة إلى المطربة نوال الزغبي، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “شيرين” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قالت فيها: “شكرا جدا إنّك ديما فاكراني، في مشاكلي دي مكنتش بسأل عليكي، بس عايزة أقولك إني بحبك أوي، وأغنيتك الجديدة تجنن، وفعلا يا نعيش لنفسنا يا بلاش”.

نوال الزغبي لـ شيرين عبد الوهاب: بنحبك كتير

يُذكر أن المطربة نوال الزغبي كانت قد وجهت رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد أزماتها الأخيرة عقب تصريحاتها مع الإعلامية لميس الحديدي عن طليقها حسام حبيب.

حيث نشرت “نوال” من خلال حسابها على “تويتر” تغريدة قالت فيها: “كلنا شيرين عبدالوهاب، الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة، منحبك كتير والله دائما معك”.

وكانت تصريحات شيرين عبد الوهاب قد أثارت العديد من ردود الأفعال بين زملائها في الوسط الفني والإعلاميين، حيث أبدى الكثير منهم تعاطفهم معها، وطالبوها بالتركيز في عملها الفني.