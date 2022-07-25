وزيرة الثقافة تنعى الكاتب الصحفى الكبير منير عامر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 02:22 مساءً - عبد الدايم : الراحل احد اعمدة الصحافة المصرية والعربية ونجح فى اثراء الحياة الثقافية بتناول ظواهر ابداعية متنوعة

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب الصحفى الكبير منير عامر الذى غيبه الموت اليوم الاثنين 25 يوليو وقالت ان الراحل احد اعمدة الصحافة المصرية والعربية ، واكدت انه نجح فى اثراء الحياة الثقافية والفنية بتناول الكثير من الظواهر الابداعية المتنوعة ، مشيرة الى طرحه عدد ضخم من الموضوعات الاجتماعية والسياسية الهامة فى مقالات جماهيرية ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان الكاتب الصحفى الكبير منير عامر والد الاعلامى شريف عامر ، بدا حياته المهنية بمجلة روز اليوسف الناشئة ، جذبت مقالته فى جريدة الاهرام وملحقها الأسبوعي الانتباه وحققت نجاحا ضخما ، هذا الى جانب مقالات اخرى في مجلة صباح الخير .