طرح تذاكر حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 01:25 مساءً - تستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم الجمعة 29 يوليو، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، إذ أعلنت شركة تذكرتي عن تفاصيل الحفل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل خلال الساعات المقبلة على موقع “تذكرتى”حتي يتمكن الجمهور من حجز التذاكر الخاصة بحفل الفنانة آمال ماهر.

آمال ماهر قالت من خلال فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائها:"معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.

وكانت المطربة آمال ماهر قد شوقت جمهورها إلى أعمال جديدة وقالت في فيديو :" أنتظروني قريبا".