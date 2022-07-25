بدء تجهيزات حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 12:28 مساءً - اعلنت الشركة المنظمة عن حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، بدأت تجهيزاته المبدأية من اليوم الإثنين.

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر لحفل هيفاء وهبي، عبر موقعها الرسمي وانقسمت أسعار التذاكر إلى أربع فئات؛ الأولى بـ٩٥٠ جنيهًا وتشمل التذكرة دخول الحفل فقط.

أما الفئة الثانية هي عبارة طاولة لأربعة أفراد فى منطقة مرتفعة بـ 8000 جنيها.

وشملت الفئة الثالثة التي وصل سعرها لـ 15000 جنيها طاولة لـ ٦ أفراد شامل العشاء.

والفئة الرابعة والأخيرة عبارة عن طاولة لـ ٨ أفراد Vip وتصل سعرها حسب ما أعلنته الشركة المنظمة إلى 35000 جنيه.

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة "تيجي"،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحى على قناتها الرسمية على يويتوب.

واقتربت أغنية "تيجي" لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.