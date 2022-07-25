فن ومشاهير

بالصور.. حسين فهمي يشارك جمهوره أحدث ظهور له

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 11:22 صباحاً - حرص الفنان حسين فهمي علي مشاركة جمهورة صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

و علق حسين فهمي علي الصورة قائلا : أثناء زيارة إلى السفارة المصرية بالعاصمة اليونانية أثينا .

و قال الفنان حسين فهمي، إن الإنسان المصري مبدع وتاريخ مصر مليء بالإبداع منذ 7 آلاف سنة.

وأضاف حسين فهمي في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي": "ما قدمه الإنسان المصري للحضارة شيء مذهل".

وتابع: "من الجيد البدء في خطوة مهمة لاكتشاف المواهب المتواجد في كافة محافظات الجمهورية".

وأكمل حسين فهمي: "الإنسان المصري موهوب في المجالات الفنية، وأطلب من كل شاب لديه طاقة إبداعية أن يبدأ بنفسه ويستمر في العمل كثيرا ويقوم بتنمية مهاراته بشكل كبير ".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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