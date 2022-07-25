بالصور.. حسين فهمي يشارك جمهوره أحدث ظهور له

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 11:22 صباحاً - حرص الفنان حسين فهمي علي مشاركة جمهورة صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

و علق حسين فهمي علي الصورة قائلا : أثناء زيارة إلى السفارة المصرية بالعاصمة اليونانية أثينا .

و قال الفنان حسين فهمي، إن الإنسان المصري مبدع وتاريخ مصر مليء بالإبداع منذ 7 آلاف سنة.

وأضاف حسين فهمي في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي": "ما قدمه الإنسان المصري للحضارة شيء مذهل".

وتابع: "من الجيد البدء في خطوة مهمة لاكتشاف المواهب المتواجد في كافة محافظات الجمهورية".

وأكمل حسين فهمي: "الإنسان المصري موهوب في المجالات الفنية، وأطلب من كل شاب لديه طاقة إبداعية أن يبدأ بنفسه ويستمر في العمل كثيرا ويقوم بتنمية مهاراته بشكل كبير ".