ننشر تفاصيل بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد والد حسام حبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 04:29 مساءً - قامت النجمه شيرين عبد الوهاب بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، يحمل رقم (32260) ضد حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة السب والقذف والتشهير بها بعد مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب: في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب ــ بعمل بوست على صفتحه علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

واستكمل بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد حسين حبيب: قام بسب الشاكية بألفاظ خارجة حيث قرر في البوست المنشور علي صفحته وشاهده الكثير من الناس قرر، أين الميثاق الشرف الإعلامي.. شرف؟ جاتكو القرف وإللي الإعلامية اللي أول إسمها لام وأخر إسمها سيس هيا برامج التوك شو بقت بتتأجر للشرشوحة والشر.. والمفضوحة والنمامة والمامة والكدابة والسبابة الفضاحة والنطاحة واللي بتكدب بكل بجاحة، تلك الألفاظ يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعه الشاكية وتحقيرها لدى ذويها.

وطالب محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية بذلك البلاغ والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية.