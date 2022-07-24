وائل كفوري يطرح أغنيته الجديدة بعنوان ”ست الكل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 04:29 مساءً - طرح الفنان وائل كفوري أغنيته الجديدة بعنوان «ست الكل» بعد حملة ترويجية وانتظار.

يأتي إطلاق الأغنية بعد حملة تشويقية تصدّرت محركات البحث ومنصات التواصل، حيث احتل عنوان أغنية «ست الكل» قائمة الترند على «تويتر» في كل من لبنان ومصر والمملكة العربية السعودية لأيام متتالية، وحقّق الإعلان الترويجي نسبة مشاهدات تخطت 170 ألفاً.

أغنية «ست الكل» صيفية بامتياز، وقد صوّرها وائل كفوري بصورة عفوية وتلقائية تشبه شخصيته، حيث حقق هذا النمط من الأعمال المصوّرة نجاحاً كبيراً مع «البنت القوية» التي أطلقها العام الماضى.