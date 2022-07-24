28 يوليو.. عرض باليه مصاص الدماء في أوبرا القاهرة والإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 02:30 مساءً - نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في التعاقد مع فرقة باليه مسرح إيتوال الايطالية التى تزور مصر لأول مرة لتقديم أحد أنجح عروضها بعنوان "مصاص الدماء" لمدة 4 ليالى بالقاهرة والاسكندرية وذلك في الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، السبت 28 ، 29 ، 30 يوليو على المسرح الكبير ومساء الاحد 31 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

العرض تصميم كل من إيناس ألبرتيني - والتر أنجليني والموسيقى تم اختيارها من اعمال كبار المؤلفين العالميين منهم موتسارت ، بيتهوفن ، شومان ، جينكينز واخرين ويطرح فكرة رمزية تتناول المشاعر المتبادلة بين البشر والمخلوقات الاخرى من خلال قصة أمبيروسيا ملكة مصاصى الدماء العاشقة للبشرى دوريون والتى تقيم حفلا تسعى خلاله لاستعادة الشباب والجمال حيث يخرج اثنان من اتباعها للهو واصطياد ضحية جديدة فيصادفا احدى الفتيات ويستدرجانها الى مليكتهم ، وفى تلك الاثناء يشعر حبيبها برغبتها فى ضمه الى عالمها عن طريق امتصاص دمائه فيفر هاربا وتتوالى الاحداث