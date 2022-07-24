جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ53 فى شهر العسل مع بن أفليك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:32 مساءً - يتزامن اليوم عيد ميلاد الممثلة والمغنية العالمية جينيفر لوبيز في الـ 24 من شهر يوليو، إذ تأتى تلك المناسبة، وهي في أوج سعادتها بعد عدة مناسبات سعيدة مرت عليها آخرها زواجها من بن أفليك، ولا تزال حاليًا تحتفل بتلك المناسبة بصحبة زوجها في شهر العسل.

جينيفر لوبيز التى تزوجت مؤخرًا للمرة الثالثة فى حياتها من حبيبها بن أفليك، تحتفل اليوم باتمامها الـ 53 من العمر، وذلك بعد وصولها لأوج النجومية بعدما حققت شهرة واسعة عقب مسيرة فنية طويلة ما بين التمثيل والغناء.