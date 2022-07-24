تفاصيل انفصال حلا شيحة عن زوجها معز مسعود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:32 مساءً - أوضحت الفنانة حلا شيحة، حقيقة انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود، حيث قالت فى تدوينة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "حابة أقولكم مفيش أى خبر اتكتب عن معز وعنى يخص الطلاق صحيح"، لافته إلى أن كلامها في بوست سابق نشرته قبل أيام، لم تكن تقصد به الإشارة لانفصالها وأنها كلام عام موجه لشخص بعينه، لكن تم فهمه بشكل خاطئ.

وقالت حلا شيحة، :"لكل المتابعين والمحبين على صفحتى وفى الوطن العربى حابة اقولكم مفيش أى خبر اتكتب عن معز وعنى يخص الطلاق صحيح، وكلامى فى البوست اللى فات كان كلام عام ولم أقصد بيه حد معين أبداً.. ومعز بعيد عن الكلام ده تماماً بالعكس هو سبب كبير لحاجات جميلة فى حياتى وحياة أولادى ومشفتش كتير زى أخلاقه واحترامه وعيب الكلام اللى بيتقال عن صفحات السوشيل ميديا كله مش صح ابدا ً".

وتابعت حلا شيحة: "والله فى مشاكل اكبر بكتير وحاجات أهم بكتير ممكن نتكلم فيها.. وأنا على صفحتى بحب أشارك جمهورى ساعات بمعانى بحسها وبحسهم زيى وبحب أتواصل معاهم وأبقى موجودة معاهم مش أكتر من كدة… بالنسبة لحجابى أنا قلت بحاول زيى زى بنات كتييير وأكيد مش أحسن حاجة بس أنا كدة دلوقتى والحمد لله.. وأنا مش شيخة أنا إنسانة عادية جداً ليا حسناتى وليا سيئاتى والبشر كلهم كدة فبلاش حد يزايد على حد وبدل ما نتريق أو نقول كلام مش مهم نكون متصالحين مع نفسنا ونبطل نحكم على بعض إحنا بشر مش ملايكة".

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة، شاركت متابعيها، قبل أيام، مجموعة صور تجمعه بأولادها و صديقاتها عبر حسابها على إنستجرام، و كتبت حلا شيحة: "لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر ولحظات مع أولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وأمل و لحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا كل ايامنا لحظات".

وأضافت حلا شيحة: "علشان كدة مفيش حاجة تستاهل الزعل و التفكير الزيادة وأجمل حاجة أن الواحد لما يتعب او يحس انه تايه او متلخبط لازم يبقي متأكد ان مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها او يفهمها او يفهم نفسه اكتر و نتعلم و مش عيب نقول غلطنا و مش عيب نصلح اخطاءنا بس اهم حاجة منكملش و نعاند نفسنا و نعاقب نفسنا ونحكم علي نفسنا بالفشل الفشل اننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل و نستسلم".