غدا ..غلق باب المشاركة فى جائزة أحمد فؤاد نجم بدورتها التاسعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 03:28 مساءً - باقى من الزمن يوم على إغلاق باب المشاركة فى جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية فى دورتها التاسعة 2022، وآخر موعد للمشاركة يوم 24 يوليو 2022 وتاريخ إعلان النتائج يوم 3 ديسمبر 2022.

تنقسم الجائزة إلى قسمين:

أولا: جوائز الأعمال الشعرية المدونة بـ"العامية":

وإجمالى جوائزها 300 ألف جنيه مصرى مقسمة كالتالي:

مائتان ألف جنيه تقسم بالتساوى على العشر الأوائل.

مائة ألف جنيه للفائز الأول (من بين العشرة الأوائل) ولا يجوز تقسيمها.

شروط جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية:

أن يكون الديوان الشعرى مكتوبا بـ"العامية المصرية"

وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت خلال عامى يناير 2020 وديسمبر 2021.

على أن تمنح الجائزة للشعراء على قيد الحياة وقت التقدم للمسابقة، وللشاعر شخصياً أيا كانت الجهة المتقدمة للجائزة.

ويشترط مجلس أمناء الجائزة أيضا، ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 عاما فى أخر يوم للتقديم للمسابقة، الموافق 24 يوليو 2022، وأن يتقدم كل شاعر بعمل واحد فقط.

وأتاح مجلس أمناء الجائزة أن يتقدم الأفراد والناشرون والجامعات والمؤسسات والهيئات بأعمال مرشحة، شريطة قبول الشاعر كتابة على التقدم للجائزة.

ثانيا: جائزة "الأعمال النقدية"

وقيمتها 50 ألف جنيه ولا يجوز تقسيم الجائزة

شروط التقدم للجائزة فى فئة الأعمال النقدية:

أن يكون العمل صادر أو تمت إجازته اعتبارا من يناير 2016 حتى موعد التقدم للمسابقة، وأن يكون باللغة العربية، ويتناول شعر العامية المصري، وألا يكون كتاب أو بحث للحصول على الماجستير أو الدكتوراه، ولا يشترط فى هذا الفرع حد أقصى للسن.