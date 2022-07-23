دار سوثبى للمزادات مسئولة عن ضياع 45 ماسة صفراء بقيمة 4 ملايين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 03:28 مساءً - حكم قاض فيدرالى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمسئولية دار سوثبى للمزادات عن ضياع 45 ماسة صفراء بقيمة 4 ملايين دولار الأسبوع الماضى وقد ألغى الحكم قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى لصالح دار المزادات.

وبدأت القصة وفقا لموقع "أرت نت" لما رفعت شركة M&L Financial ، وهي شركة خدمات مالية دعوى قضائية ضد دار مزادات سوثبى، مدعيةً أنها مسئولة عن فقدان الماس الذى سلمته الشركة.

وأبلغت الشركة وفقا لمسوغات الحكم دار مزادات سوثبى بأنها المالك الوحيد للمجوهرات وفي اتفاقية الشحن تم إدراج M&L جنبًا إلى جنب مع Jadelle Jewelry and Diamonds، وهو شركة تعمل بمجال تجارة التجزئة في بيفرلي هيلز تم الإبلاغ عنها أنها موضوع تحقيق جنائي فيدرالي في عام 2020.

وفي وقت لاحق من ذلك العام أخرجت سوثبى الماس لرجل كان من المفترض أن يستلمها نيابة عنن جونا ريشنيتز، مالكة Jadelle Jewelry and Diamonds دون أن تخبر شركة M&L ولم تقدم دار المزادات للقاضى سجلات مكتوبة بشأن الإفراج عن الشحنة، فى حين أكدت شركة M&L أنها لم يتم إخطارها بهذا الأمر ورفعت دعوى قضائية ضد دار مزادات سوثبى.

من جانبها قالت دار مزادت سوثبى فى بيان لها ردًا على الحكم الصادر من المحكمة الأمريكية : "تعتبر سوثبى المزاعم الواردة فى الشكوى لا أساس لها من الصحة ومليئة بالأكاذيب وسوء التوصيف، سنواصل الدفاع بقوة عن هذا في المحكمة ".