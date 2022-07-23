بالفيديو.. محمد محيي يطرح اغنيتة الجديده ”في كده”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 12:28 مساءً - طرح النجم محمد محي أغنيته الجديدة بعنوان "فى كده" من ألبومه الجديد "بتاع زمان" على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "في كده" من كلمات نور الدين مصطفى، وألحان محمد محى، وتوزيع فهد.

ويقول مذهب أغنية "فى كدة":

في كدة؟ هو لسه في كدة؟

في كدة؟ أيوه لسه في كدة

حنان وغرام بالشكل ده

وقلبي فيه الحب فين الاقي كل ده فين الاقي كل ده فيك

ده حب إيه اللي بعيشه معاك ده كله.. خليتني أنسى يا حبيبي عمري كله

سحر إيه ده اللي فكلامك وفي عينيك

إيه مسبتش حاجه حلوة وإلا فيك

في كدة؟