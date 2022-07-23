اليوم.. ”حماقي” يحيي أولى حفلاته بموسم صيف 2022 بالساحل الشمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 12:28 مساءً - رغم نجاحات الميجا ستار محمد حماقي في حفلاته العربية وبخاصة دول الخليج وتحقيقه لأعلى النسب الجماهيرية حضورا إلا أنه يولي أهمية خاصة بحفلاته الصيفية على شواطئ المدن الساحلية المصرية وبخاصة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة.

وفور عودة حماقي صباح أمس الجمعه للقاهرة قادما من العاصمة السعودية الرياض عقب إحياء اضخم حفلات فعاليات موسم الجيمرز، اتجه حماقي ومدير أعماله حمدي بدر الي الساحل الشمالي لمتابعة ترتيبات حفله الذي من المقرر إقامته مساء اليوم السبت داخل "بلايا" ضمن جولته للموسم الصيفي 2022.

وينتظر حماقي باولي حفلاته في الساحل الشمالي لصيف 2022 الآلاف من محبيه من مصر ومختلف الجنسيات العربية ليشاركوه آحواء البهجة والحماس ووصلات الرقص المتتالية على عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد لأكثر من 20 عاما.